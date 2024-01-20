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Путин поздравил жителей Новгорода с юбилеем освобождения города от нацистов

Путин поздравил жителей Новгорода с юбилеем освобождения города от нацистов

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму с поздравлением жителям Великого Новгорода и Новгородской области по случаю 80-летия освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.

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