Путин поздравил жителей Новгорода с юбилеем освобождения города от нацистов

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму с поздравлением жителям Великого Новгорода и Новгородской области по случаю 80-летия освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.
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