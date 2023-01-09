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Немецкий политик Маасен: Германия, отправляя Украине БМП, становится стороной конфликта

Немецкий политик Маасен: Германия, отправляя Украине БМП, становится стороной конфликта

Бывший президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ганс-Георг Маасен в беседе с Exxpress заявил, что Берлин, отправляя Украине тяжелую колесную технику, становится воюющей против РФ стороной.

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