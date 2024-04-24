Республиканец Макконнелл возложил на Карлсона вину в задержке помощи Киеву

Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл считает, что в задержке утверждения законопроекта о помощи Киеву виноват журналист Такер Карлсон, начавший "демонизацию Украины" после интервью с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
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