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Республиканец Макконнелл возложил на Карлсона вину в задержке помощи Киеву

Республиканец Макконнелл возложил на Карлсона вину в задержке помощи Киеву

Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл считает, что в задержке утверждения законопроекта о помощи Киеву виноват журналист Такер Карлсон, начавший "демонизацию Украины" после интервью с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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