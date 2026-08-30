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Почему РФ не может остановить конфликт на Украине, сев за стол переговоров: мнение политолога

Почему РФ не может остановить конфликт на Украине, сев за стол переговоров: мнение политолога

В конце этой недели российские официальные лица высказались о переговорах по Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что переговорный трек «глубоко на паузе» и нет никаких новых идей.

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