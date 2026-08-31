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Школьники из РФ завоевали четыре золота на международной олимпиаде по географии

Школьники из РФ завоевали четыре золота на международной олимпиаде по географии

max.ru/Правительство. Главное Школьники из России завоевали четыре золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую медали на международной юниорской олимпиаде по географии в Сербии.

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