"Новогоднюю ночь на Первом" будет вести Лариса Гузеева

Её соведущим будет актер Максим Аверин.Советская актриса театра и кино, а также телеведущая Лариса Гузеева и ее коллега, актер и телеведущий Максим Аверин, будут вести праздничное шоу "Новогодняя ночь на Первом.
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