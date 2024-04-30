По Витебску почти две недели бегал волк

Дикий зверь долгое время держал в страхе жителей крупного областного центра Белоруссии.По сообщениям СМИ, животное много раз замечали на улицах города, однако оно постоянно исчезало из поля зрения служб по отлову и правоохранителей.
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