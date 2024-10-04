Дәүләт Думасында баласы булмаганнарга салым кертергә тәкъдим иттеләр

Россиядә баласызлыкка салым кертергә кирәк. Бу фикерне Дәүләт думасы депутаты Андрей Гурулев әйтте. «Бу тормышта ир кешедән нәрсә кала? Иртәгә үлеп киттең ди, нәрсә кала? Беренчесе – исемең, икенчесе – балаларың.
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