В Екатеринбурге появятся новые дорожные знаки

Администрация Екатеринбурга объявила о введении ограничений на парковку в нескольких районах города. Изменения затронут четыре участка, на которых в скором времени установят новые дорожные знаки, как это было указано в официальном сообщении пресс-службы городской администрации.
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