ФСБ хотят наделить правом создавать СИЗО

АндрейБорков

Однозначно вернуть ФСБ не только право, но и необходимые объекты с их инфраструктурой! А так же очень неплохо бы разобраться с теми, кто эти ограничения вводил, кто поддерживал и проводил в жизнь эти действия - по запрету и закрытию СИЗО ФСБ и т.п. Так же было бы очень хорошо по полной программе разобраться с теми, кто санкционировал и проводил в жизнь мероприятия по реформированию ФСБ, по сокращению ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК и ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЮ их в ПОГРАНИЧНУЮ СЛУЖБУ, без нормального вооружения, без срочной службы и т.д. На настоящий момент в ПС ФСБ нет ни авиации, ни медицины, ни связи, много чего нет. Нет нормальных ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК. Ни какими оперативными методами Государственную Границу не закроешь и не защитишь! Только ВОЙСКОВЫЕ МЕТОДЫ охраны и защиты Гос.Границы! Кто продвигал решение о реформировании ПВ в ПС? При товарище Сталине этих деятелей объявили бы ВРАГАМИ НАРОДА, ВРЕДИТЕЛЯМИ и ПРЕДАТЕЛЯМИ, с ними поступили бы по всем правилам, то есть либо Колыма надолго, либо, что скорее всего - высшая мера. И это было бы Законно и обосновано.