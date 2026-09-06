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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карседо о судействе в матче «Спартак» – «Динамо»: «Арбитр хорошо отработал. Были моменты с затяжкой времени, я сказал судье об этом»

Главный тренер « Спартака » Хуан Карлос Карседо оценил работу арбитра Кирилла Левникова в матче против « Динамо » (1:2) в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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