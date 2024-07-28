В Финляндии начали жаловаться на закрытие границы с РФ

В Финляндии возникли жалобы в связи с закрытием границы с Россией. Общество русскоязычных жителей выразило свое недовольство, заметив, что правительство не представило никаких четких планов по открытию восточной границы.
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