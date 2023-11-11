Началась национализация наших толстосумов

Александр Симаков

Никто эту фразу не говорил. Её приписывают Марку Твену, но он не писал и не говорил ничего в этом духе. Цитата о выборах распространяется в Сети со второй половины 2019 года. Тогда принадлежность этих слов Марку Твену опровергали Snopes и AAP. Фактчекеры писали о том, что нет никаких доказательств того, что Твен действительно говорил подобные вещи о выборах. Более того, доктор Мэтью Сейболд, доцент кафедры американской литературы и исследований Марка Твена из нью-йоркского колледжа Эльмир, сообщил, что Марк Твен с большим уважением относился к демократическим выборам. Цитата о том, что от выборов ничего не зависит, появилась ориентировочно в 1976 году в газете Lowell Sun и являлась выдумкой корреспондентов. Так что Вы распространяете фейк.