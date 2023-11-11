АМАРАНТ "ВВП: Плохо управляет? Заберем!" Все условия созданы. Прокуратура подает иск за иском (десятки!) Добрались и до миллиардеров.
Началась национализация наших толстосумов
Комментарии
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Александр Симаков
Никто эту фразу не говорил. Её приписывают Марку Твену, но он не писал и не говорил ничего в этом духе. Цитата о выборах распространяется в Сети со второй половины 2019 года. Тогда принадлежность этих слов Марку Твену опровергали Snopes и AAP. Фактчекеры писали о том, что нет никаких доказательств того, что Твен действительно говорил подобные вещи о выборах. Более того, доктор Мэтью Сейболд, доцент кафедры американской литературы и исследований Марка Твена из нью-йоркского колледжа Эльмир, сообщил, что Марк Твен с большим уважением относился к демократическим выборам. Цитата о том, что от выборов ничего не зависит, появилась ориентировочно в 1976 году в газете Lowell Sun и являлась выдумкой корреспондентов. Так что Вы распространяете фейк.
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1 час.
LD
Leon Dan
Блажен, кто верует. ;-)
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53 мин.
Людмила Фирстова
Судя по тому, что ваш аккаунт закрыт, вы ципсошник...Тогда понятно почему вы такую чушь пишите
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47 мин.
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