Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    Судя по тому, что ваш аккаунт закрыт, вы ципсошник...Тогда понятно почему вы такую чушь пишитеНачалась национал...
  • Leon Dan
    Блажен, кто верует. ;-)Началась национал...
  • Александр Иноземцев
    ___________ Из статьи (дословно): __________ "Большинство трудовых мигрантов честно оформляют документы и честно рабо...Трудовые мигранты...

Началась национализация наших толстосумов

Началась национализация наших толстосумов

АМАРАНТ "ВВП: Плохо управляет? Заберем!" Все условия созданы. Прокуратура подает иск за иском (десятки!) Добрались и до миллиардеров.

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Комментарии
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Александр Симаков
Никто эту фразу не говорил. Её приписывают Марку Твену, но он не писал и не говорил ничего в этом духе. Цитата о выборах распространяется в Сети со второй половины 2019 года. Тогда принадлежность этих слов Марку Твену опровергали Snopes и AAP. Фактчекеры писали о том, что нет никаких доказательств того, что Твен действительно говорил подобные вещи о выборах. Более того, доктор Мэтью Сейболд, доцент кафедры американской литературы и исследований Марка Твена из нью-йоркского колледжа Эльмир, сообщил, что Марк Твен с большим уважением относился к демократическим выборам. Цитата о том, что от выборов ничего не зависит, появилась ориентировочно в 1976 году в газете Lowell Sun и являлась выдумкой корреспондентов. Так что Вы распространяете фейк.
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1 час.
LD
Leon Dan
Блажен, кто верует. ;-)
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53 мин.
Людмила Фирстова
Судя по тому, что ваш аккаунт закрыт, вы ципсошник...Тогда понятно почему вы такую чушь пишите
Ответить
47 мин.

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