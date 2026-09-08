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Царьград

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Садулаев и Снайдер проведут реванш в лиге RAF до конца года

Садулаев и Снайдер проведут реванш в лиге RAF до конца года

Абдулрашид Садулаев и Кайл Снайдер проведут реванш до конца года в лиге RAF. В предыдущем поединке Садулаев потерпел поражение и получил травму в колене.

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