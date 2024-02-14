Эстония получила береговой ракетный комплекс Blue Spear

Эстония получила первый береговой ракетный комплекс Blue Spear с ракетами израильской разработки. Ожидается, что системы этого типа существенно улучшат возможности эстонской армии по охране морских рубежей.
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