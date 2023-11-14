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Российский школьник совершил двойное убийство: сначала зарезал свою подругу, а потом ее мать

Российский школьник совершил двойное убийство: сначала зарезал свою подругу, а потом ее мать

В Екатеринбурге 16-летнего подростка задержали по подозрению в двойном убийстве. Как сообщает «МК» со ссылкой на Telegram-канал SHOT, школьник сначала зарезал свою девушку, а после разделался с ее матерью.

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