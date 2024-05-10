"Яблоко" вместе с Катей Гордон опять перевозбудились. Теперь насчет рисунка 12-летней девочки Маши Москалевой.
Ингвар Коротков: "Яблоко" вместе с Катей Гордон опять перевозбудились
Комментарии
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Анжелика Королева
Чей-то Катюху заносит в моменте. Не знает на чем уже хайп словить??? Вот же идиотка-защитница хренова! Иногда я даже начинаю понимать ее бывших мужей...
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2 час.
Аким Воземчук
Гордон нет в списках Яблоко.
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58 мин.
Вик Норд
Выпороть на конюшнях,розгами...,самое эффективное воспитание,это через нижние полушария,ВЕСЬ "мирный" гуманизм вышибается,на раз-два...,два,это если первого маловато было.
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24 мин.
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