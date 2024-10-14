Тулякам рассказали, как мошенники вербуют детей в онлайн-играх

В Управлении МВД России рассказали тулякам, как понять, что подростка завербовали в онлайн-игре. По словам стражей порядка, мошенники могут выдавать себя за друга и наставника в прохождении игры, тем самым входить в доверие подростка, а затем вовлечь его в незаконную деятельность через игру.