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США требуют от Киева остановить удары по российским НПЗ: сводка СВО на 14 сентября

США требуют от Киева остановить удары по российским НПЗ: сводка СВО на 14 сентября

Президент США Дональд Трамп призвал руководство Украины остановить удары по объектам на территории России, связанным с производством дизельного топлива, сообщает Life.

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