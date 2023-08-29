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Героический поступок. Мужчина спас двух человек и кошку на пожаре во Владивостоке

Героический поступок. Мужчина спас двух человек и кошку на пожаре во Владивостоке

Максим Иванов, житель Владивостока, спас семью и кошку от гибели в пожаре, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

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