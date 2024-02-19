Политолог Руслан Бортник: Шольц и Макрон дали слабые гарантии безопасности Киеву

Подписанные главой киевского режима Зеленским договоренности с Германией и Францией о гарантиях безопасности вызывают сомнения, отметил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
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