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У главы ставропольского ГИБДД Сафонова нашли еще 21 объект недвижимости

У главы ставропольского ГИБДД Сафонова нашли еще 21 объект недвижимости

У главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, обвиняемого в получении взяток, помимо особняка с «золотым унитазом» нашли еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, рассказал 9 декабря генпрокурор России Игорь Краснов.

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