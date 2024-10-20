Ученые выяснили, что кофеин помогает похудеть и снижает риск диабета

Специалисты проанализировали данные чуть менее 10 000 человек.Уровень кофеина в крови может влиять на количество жира в организме, что, в свою очередь, снижает риск развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.
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