Врач Вялов объяснил, когда действительно нужно сдавать анализы натощак

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что сдача анализов натощак требуется не во всех случаях. Ограничения, связанные с приемом пищи, в основном касаются показателей обмена веществ, включая уровень сахара, холестерина, глюкозы и мочевой кислоты.