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Аргументы и Факты

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Врач Вялов объяснил, когда действительно нужно сдавать анализы натощак

Врач Вялов объяснил, когда действительно нужно сдавать анализы натощак

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что сдача анализов натощак требуется не во всех случаях. Ограничения, связанные с приемом пищи, в основном касаются показателей обмена веществ, включая уровень сахара, холестерина, глюкозы и мочевой кислоты.

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