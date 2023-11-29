РИА «Новости»: без электроснабжения из-за шторма остались 263 тысячи человек

Полторы тысячи рабочих задействовали в восстановлении электроснабжения на юге России. После шторма без света остались еще более 263 тысяч абонентов в 372 населенных пунктах, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии