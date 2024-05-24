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Армия Китая проверяет возможности по «захвату власти» на Тайване

Армия Китая проверяет возможности вооруженных вил по «захвату власти, совместному нанесению ударов, установлению контроля над важными позициями» на Тайване, сообщается в официальном аккаунте сил Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая в соцсети WeChat.

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