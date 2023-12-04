Прокуратура Кабардино-Балкарии обсудила с предпринимателями соблюдение нового ГОСТа по фасовке продуктов

Под председательством первого заместителя прокурора Кабардино-Балкарской Республики Андрея Сысоенкова состоялось заседание Общественного совета при прокуратуре КБР по защите малого и среднего бизнеса и межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей, в котором принял участие представитель регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Юрия Афасижева.