Прокуратура Кабардино-Балкарии обсудила с предпринимателями соблюдение нового ГОСТа по фасовке продуктов

Под председательством первого заместителя прокурора Кабардино-Балкарской Республики Андрея Сысоенкова состоялось заседание Общественного совета при прокуратуре КБР по защите малого и среднего бизнеса и межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей, в котором принял участие представитель регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Юрия Афасижева.
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