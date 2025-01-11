В Sid Meier's Civilization VII добавят Францию и Лафайета Разработчики Sid Meier’s Civilization VII а...

В Sid Meier's Civilization VII добавят Францию и ЛафайетаРазработчики Sid Meier’s Civilization VII анонсировали, что добавят Французскую империю и маркиза де Лафайета, который будет добавлен в дополнении к “Наполеону Бонапарту”.
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