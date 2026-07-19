Даша Жукова с мужем-миллиардером Ставросом Ниархосом посетила вечеринку у моря

Даша Жукова посетила день рождения близкой подруги и сестры своего мужа Ставроса Ниархоса Евгении. В своём инстаграме* 45-летняя бизнесвумен поделилась снимками с праздничной вечеринки, которая прошла на берегу моря.
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