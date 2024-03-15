Военкор Коц рассказал о судьбе украинского десанта под Козинкой

Украинские спецназовцы, высадившиеся накануне с трех вертолетов в окрестностях села Козинка Белгородской области, уничтожены в ночь на пятницу, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.
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