Украинский депутат оценил слова Орбана об антироссийских санкциях

Политика как она есть

Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Европейскому союзу (ЕС) пора «выкинуть в окно» антироссийские санкции и наладить отношения с РФ, является плохим знаком для президента Украины Владимира Зеленского.