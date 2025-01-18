Украинский депутат оценил слова Орбана об антироссийских санкциях

Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Европейскому союзу (ЕС) пора «выкинуть в окно» антироссийские санкции и наладить отношения с РФ, является плохим знаком для президента Украины Владимира Зеленского.
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