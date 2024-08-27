Глава МАГАТЭ поблагодарил Путина за приглашение на Курскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поблагодарил президента России Владимира Путина за приглашение на Курскую атомную электростанцию (АЭС) для ее осмотра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии