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Мендеш считал «полным бредом» интервью, которое Роналду дал Моргану. После него между агентом и игроком наступил разрыв

Газета L’Équipe раскрыла подробности о разладе в отношениях Криштиану Роналду и Жорже Мендеша. По данным источника, разногласия между Роналду и Мендешем множились на протяжении длительного времени, но к окончательному разрыву привело интервью, которое португалец дал Пирсу Моргану.

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