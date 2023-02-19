Мендеш считал «полным бредом» интервью, которое Роналду дал Моргану. После него между агентом и игроком наступил разрыв

Газета L’Équipe раскрыла подробности о разладе в отношениях Криштиану Роналду и Жорже Мендеша. По данным источника, разногласия между Роналду и Мендешем множились на протяжении длительного времени, но к окончательному разрыву привело интервью, которое португалец дал Пирсу Моргану.