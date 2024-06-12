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  • Владимир
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Гранты, деньги, два журнала. Инсайды о научных изданиях

Гранты, деньги, два журнала. Инсайды о научных изданиях

Из этого поста вы узнаете: Как учёные пишут научные статьи – и как журналы их проверяют; Почему университеты платят миллионы долларов за подписку на статьи, написание которых они же и финансировали; Следит ли кто-нибудь за тем, чтобы учёные не писали всякую ерунду – и кто им за это платит; Правда ли, что мир научных журналов — это “научное лобби”, где “всё захвачено”? Каким был мой первый раз? Самую первую свою научную статью я опубликовал в 2008 году.

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