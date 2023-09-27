Кто Токио "зажигалками" спалил?! Американцы! Как, впрочем, и половину Германии - вместе с англичанами

Какого дьявола Урсула фон дер Ляйен, выступая в Японии и обращаясь к её нынешнему премьер-министру, вспомнив Хиросиму, приплела к ней Россию, заявив, что наша страна "угрожает ядерной бомбой", сказать трудно.
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