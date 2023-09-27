Кто Токио "зажигалками" спалил?! Американцы! Как, впрочем, и половину Германии - вместе с англичанами

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Silver Kont
    Ну пошумят сейчас все немного, выпустят пар, а эта прошмандовка так и останется в совфеде с миллионной зарплатой, доб...После грандиозног...
  • карюкалов вячеслав
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Какого дьявола Урсула фон дер Ляйен, выступая в Японии и обращаясь к её нынешнему премьер-министру, вспомнив Хиросиму, приплела к ней Россию, заявив, что наша страна "угрожает ядерной бомбой", сказать трудно.

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