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Мировое обозрение

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Смысл «энергетического перемирия»

Смысл «энергетического перемирия»

Главное в тезисах: Тезис 1: Киеву перемирие нужно как воздух до конца зимы: без остановки ударов по энергетике режим рискует потерять управляемость, а массовый исход жителей из Киева, Одессы, Днепропетровска лишит ВСУ «живого щита» и сделает оборону агломераций на Днепре невозможной.

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