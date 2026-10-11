Смысл «энергетического перемирия»

Главное в тезисах: Тезис 1: Киеву перемирие нужно как воздух до конца зимы: без остановки ударов по энергетике режим рискует потерять управляемость, а массовый исход жителей из Киева, Одессы, Днепропетровска лишит ВСУ «живого щита» и сделает оборону агломераций на Днепре невозможной.
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