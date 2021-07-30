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Все в траве и в мусоре: уборкой уссурийских улиц займется другая компания

Все в траве и в мусоре: уборкой уссурийских улиц займется другая компания

Осмотрев городские улицы, глава Уссурийска Евгений Корж принял решение расторгнуть контракт с АО "УДЭП", так как компания не справляется с уборкой мусора и покосом травы в городе.

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