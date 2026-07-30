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Заболевшая кишечной инфекцией российская школьница вышла из больницы с ВИЧ и гепатитом С

Заболевшая кишечной инфекцией российская школьница вышла из больницы с ВИЧ и гепатитом С

У 11-летней школьницы из Азова диагностировали ВИЧ третьей стадии и хронический гепатит С. Заражение произошло во время ее госпитализации, когда девочка лежала в инфекционном отделении с кишечной инфекцией, сообщает портал 161.

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