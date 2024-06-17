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Народный фронт помог организовать бесплатный проезд по трассам для волонтеров, доставляющих грузы на СВО

Народный фронт помог организовать бесплатный проезд по трассам для волонтеров, доставляющих грузы на СВО

Такую возможность получили все добровольческие группы, штабы и некоммерческие организации благодаря подписанному трехстороннему соглашению между Народным фронтом, Ассоциацией волонтерских центров и ГК «Автодор» об организации сервиса по предоставлению права бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам и участкам федерального значения транспортных средств, перевозящих гуманитарные грузы в новые и приграничные территории.

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