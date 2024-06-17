Народный фронт помог организовать бесплатный проезд по трассам для волонтеров, доставляющих грузы на СВО

Такую возможность получили все добровольческие группы, штабы и некоммерческие организации благодаря подписанному трехстороннему соглашению между Народным фронтом, Ассоциацией волонтерских центров и ГК «Автодор» об организации сервиса по предоставлению права бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам и участкам федерального значения транспортных средств, перевозящих гуманитарные грузы в новые и приграничные территории.