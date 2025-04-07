В Красноярском крае ситуацию улучшат экотехнопарки

На совместном заседании комитета по природным ресурсам и экологии и соответствующей секции Координационного совета Ассоциации по взаимодействию представительных органов госвласти и местного самоуправления речь шла об обращении с ТКО.
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