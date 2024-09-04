Путин высказался об обеспечении жильем российских военных

Военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) необходимо обеспечить жильем. Об этом во время осмотра корвета «Резкий» высказался президент России Владимир Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля в Telegram-канале.
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