Путин высказался об обеспечении жильем российских военных

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Военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) необходимо обеспечить жильем. Об этом во время осмотра корвета «Резкий» высказался президент России Владимир Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля в Telegram-канале.