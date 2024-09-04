Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 307 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федор Родников
    «Сижу себе спокойно, смотрю на закат, курю, пью "Апероль Шприц", никого не трогаю, и тут ко мне подходит пожилой мужч...Россиянка описала...
  • Leonid
    ...никогды ьакова не будит... и не мечтайте... нихто не отдаст Аляску или ...Свободная Аляска ...
  • Leonid
    ...дык, война... она такая...«Кто сумел добежа...

Путин высказался об обеспечении жильем российских военных

Путин высказался об обеспечении жильем российских военных

Военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) необходимо обеспечить жильем. Об этом во время осмотра корвета «Резкий» высказался президент России Владимир Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх