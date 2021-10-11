Тренер о рекорде Валиевой: Три четверных - хорошо, но нужно что-то еще

Newspix24 Олимпийский чемпион, тренер Алексей Урманов прокомментировал результаты россиянки Камилы Валиевой, которая побила мировой рекорд с результатом 174,31 балла в произвольной программе и получила 294,24 балла по итогам выступлений в Финляндии.