Политолог Карасев заявил, что Трамп будет зарабатывать на конфликте на Украине

Политолог, эксперт в области международных взаимоотношений Владимир Карасев заявил, что президент США Дональд Трамп после вывода страны из конфликта на Украине будет зарабатывать, продавая американское оружие Евросоюзу (ЕС) для его передачи Украине.
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