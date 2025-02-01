«Самый дерьмовый год в его жизни». Гюнтер Штайнер похвалил Хорнера

«Самый дерьмовый год в его жизни». Гюнтер Штайнер похвалил ХорнераGetty Images / Red Bull Content PoolБывший глава команды Haas Гюнтер Штайнер считает, что руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер заслуживает похвалы за то, как он справился с трудным 2024 годом.