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«Кадры с церемонии? Очень красиво»: невеста Харламова показала пышное белое платье

«Кадры с церемонии? Очень красиво»: невеста Харламова показала пышное белое платье

В Сети считают, то Ковальчук ещё летом стала женой шоумена. Катерина Ковальчук в платье невесты Социальные сети30-летняя Катерина Ковальчук подогрела слухи о том, что её отношения с Гариком Харламовым вышли на новый уровень.

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