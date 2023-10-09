«Кадры с церемонии? Очень красиво»: невеста Харламова показала пышное белое платье

В Сети считают, то Ковальчук ещё летом стала женой шоумена. Катерина Ковальчук в платье невесты Социальные сети30-летняя Катерина Ковальчук подогрела слухи о том, что её отношения с Гариком Харламовым вышли на новый уровень.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии