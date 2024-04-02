Собянин: Инвестиции в экономику Москвы в 2023 году составили 6,8 трлн рублей

Больше всего инвестиций приходится на машиностроение В сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина, было отмечено, что в экономику столицы в прошлом году было инвестировано около 6,8 триллиона рублей.
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