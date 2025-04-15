«Отрывается по полной и делает, что хочет»: Ирине Хакамаде — 70

Экономист, журналистка и экс-политик Ирина Хакамада отмечает 70-летие Даша Воронцова Российский экономист, журналистка и политик Ирина Хакамада родилась в 1955 году в семье эмигрировавшего японского коммуниста Муцуо Хакамады и учительницы английского языка Нины Синельниковой.
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