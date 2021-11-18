Мигрантам в РФ придется подтверждать отсутствие ВИЧ и наркозависимости

РИА Новости В МВД РФ подготовили проект приказа, согласно которому с 29 декабря трудовых мигрантов и иностранцев, которые прибывают в Россию на срок более 90 дней, могут обязать предоставлять документы об отсутствии наркозависимости и ВИЧ-инфекции.