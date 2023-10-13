Мэр Новосибирска рассказал о сроках завершения реконструкции Первомайского сквера

Градоначальник надеется, что работу успеют закончить, пока на улице ещё тепло и сухо.Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о сроках завершения работ в Первомайском сквере, где всё ещё продолжается реконструкция.
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