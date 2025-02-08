Победа уже близко: новости СВО от 8 февраля 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1080-й день спецоперации России на Украине

Фото © ТАСС / Владимир Гердо Российские войска продолжают активное наступление на нескольких направлениях, включая Торецк, Купянск и Угледар, где за прошедшие сутки были взяты под контроль стратегически важные позиции, создающие угрозу окружения украинских подразделений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии