Победа уже близко: новости СВО от 8 февраля 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1080-й день спецоперации России на Украине

Фото © ТАСС / Владимир Гердо Российские войска продолжают активное наступление на нескольких направлениях, включая Торецк, Купянск и Угледар, где за прошедшие сутки были взяты под контроль стратегически важные позиции, создающие угрозу окружения украинских подразделений.